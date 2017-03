Klaus Tindborg har blandt andet været ansat i forsvaret og haft en længere karriere i Mærsk. Nu er han medejer af konsulentvirksomheden EmpowerMind Danmark og har sammen de to øvrige ejere skrevet bogen »Vejen til sund robusthed - styrk dit mentale immunforsvar«. Bogen udkommer 1. marts.

Hæv pytgrænsen og bliv mere robust

Allerød - 01. marts 2017

Den 1. marts udkommer bogen »Vejen til sund robusthed - styrk dit mentale immunforsvar«, der tager begrebet robusthed under kærlig behandling. Den er skrevet af Jørgen Svenstrup, Mitzi Svenstrup og Klaus Tindborg, der sammen ejer konsulent- og kursusvirksomheden EmpowerMind Danmark. Den har gennem de seneste 15 år specialiseret sig i blandt andet robusthedstræning for både individer, teams og virksomheder.

Klaus Tindborg, der bor i Allerød sammen med sin hustru, er oprindeligt uddannet officer i hæren, og var i sine år i forsvaret blandt andet udstationeret i det tidligere Jugoslavien. Der stødte han selv for første gang på behovet for at være robust. Og da han i 1999 forlod forsvaret, fordi han ikke længere havde lyst til at rejse ud til verdens brændpunkter, når der udover en hustru også var to små børn derhjemme, fik han arbejde hos Mærsk. Det blev endnu et karriereforløb med robusthed i højsædet. De første fem år arbejdede han indenfor HR, men fra 2005 til 2012 blev han udstationeret i Dubai.

- Vi skulle bare af sted et par år, men det endte altså med syv. Jeg var ansvarlig for Mærsks logistikaktiviteter i Mellemøsten, og der mærkede jeg ud fra en erhvervslmæssig vinkel behovet for at være robust. Først var der Muhammedtegningerne, så kom finanskrisen, og lige før vi tog hjem, havde jeg det arabiske forår tæt inde på kroppen. Der skete nogle voldsomme ting, som påvirkede mennesker, jeg havde ansvar for, fortæller Klaus Tindborg.

I 2012 flyttede familien tilbage til Allerød, mens Klaus Tindborg fortsatte med at arbejde for Mærsk, nu som direktør i Mærsk Supply Service. Men i 2015 sagde han farvel til Mærsk og blev i stedet medejer i EmpowerMind Danmark. Der arbejder han blandt andet med robusthedsuddannelse. Og da medforfatterne og medejerne, Jørgen Svenstrup og Mitzi Svenstrup, har specialiseret sig i blandt andet mentaltræning, coaching og stress-coaching, virkede det som et naturligt skridt for dem at kaste sig over det ofte udskældte robusthedsbegreb i bogen, der udkommer onsdag den 1. marts.

- Den ene vinkel på det er, at vi ser flere og flere, som sygemeldes med stress og bukker under for det pres, der er. Der stilles højere og højere krav til at præstere på arbejdspladsen, og i mange tilfælde pålægger mange sig selv lignende pres for at præstere i privatlivet, hvor vi vil være perfekte forældre, perfekte partnere og samtidig udleve alle vores drømme. Vores erfaring, når vi ser tilfælde af stress, er, at det er helheden, der gør det lidt for komplekst for nogle. Og det er også derfor, vi siger, at ansvaret ligger både hos arbejdspladsen og hos os selv. Det er vores egne tanker og følelser, som vi skal styre for at få det ordentligt indeni, og det er det, vi gerne vil give folk nogle redskaber til at gøre, siger Klaus Tindborg om bogen.

For den gode nyhed er, at robustheden kan trænes. De senere år har mentaltræning vundet indpas også udenfor idrætsverdenen, og et forskningsprojekt, som de tre forfattere til bogen står bag, har vist, at otte ud af ti, som mentaltrænede, efter få måneder oplevede forbedringer. Blandt andet ved, at det man kalder pytgrænsen blev hævet, både markant og permanent.

- Pytgrænsen markerer grænsen for, hvornår man bare kan sige pyt til ting, fremfor at lade dem påvirke en i negativ retning, og en høj pytgrænse er det tydeligste tegn på robusthed. Jo højere pytgrænse, desto mere mental modstandskraft og dermed robusthed er du i besiddelse af, siger Klaus Tindborg.