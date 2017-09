Uroen i Ørnevang og Uglevang er en sag, der kræver politisk handling. Gerne langsigtet, mener SF.

Håb om ro i udsat kvarter

Allerød - 02. september 2017 kl. 07:03 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uroen i Ørnevang og Uglevang er i den grad kommet på dagsordenen for Hillerød Byråd. Inden det ordinære byrådsmøde mødte politiet således op og gav en orientering om udviklingen i området.

Derudover havde SF ved Nikolaj Bührmann sat sagen på dagsordenen, og hans ønske om at få en omfattende redegørelse fra forvaltningen blev imødekommet af alle byrådets medlemmer. Sagen er dermed sendt til behandling i Økonomiudvalget. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nikolaj Bührmann udtrykte i byrådssalen sin bekymring over den bandeaktivitet og den kriminalitet, der plager området, og som har skabt utryghed blandt en del beboere.

- Jeg er glad for, at borgmesteren allerede har taget initiativer på feltet, og at vi også i forbindelse med budgettet skal drøfte problematikken. Jeg håber, at vi bliver enige om at sætte fokus på det her - ikke kun nu og her, men også forebyggende og langsigtet, sagde Bührmann.

Der er afsat en halv time på denne weekends budgetseminar til igen at runde sagen fra Ørnevang-Uglevang - og det er Bührmann tilfreds med.

- Men jeg vil gerne pointere, at det vigtigste her, at vi lander på en langsigtet løsning. Hvis der er noget, som er vigtigt for mig og SF i den her byrådsperiode, så er det at få ro på i området. At sørge for at myndighederne, SSP osv, bliver klædt på til at klatre den her opgave, så alle i området for en god skolegang og et godt fritidsmiljø, siger Bührmann, der selv er vokset op i området.

Det er hans og SFs ønske, at der efter forvaltningens udarbejdelse af redegørelsen afholdes et dialogmøde, som kan samle interessenterne i at finde løsninger i fællesskab.

- Vi skal i dialog med de unge, det er meget vigtigt. Politiet fortalte, at der lige nu sker en god udvikling i Ørrnevang og Uglevang. Men det er mit indtryk, at de unge i området har nogle udækkende behov. Det må vi tale med dem om. Måske det handler for dem om et sted at være. Som jeg allerede har sagt: det forebyggende er essentielt i den her sag, siger Nikolaj Bührmann.