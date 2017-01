Se billedserie Undersøgelser viser, at ældre er blevet mere fortrolige med brugen af it. HP Danmark samarbejder med Duka, som laver it-løsninger til netop it-seniorer. Foto: HP Danmark

HP gør ældre til it-hajer

Allerød - 05. januar 2017 kl. 06:28 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ældre er ikke længere hægtet af it-vognen uden kompetencer til at kunne bruge computeren og internettet. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik har 74 procent af de 65-89-årige i dag adgang til en computer i hjemmet, og 54 procent af dem bruger dagligt internettet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Undersøgelsen viser desuden, at andelen af borgere mellem 60 og 74 år, som har anvendt internettet indenfor de sidste tre måneder, er steget fra 65 til 90 procent i perioden fra 2010 til 2016.

60+-borgerne bruger altså nu i højere grad netbank, e-boks og Facebook uden problemer, og den udvikling er pc- og printervirksomheden HP Danmark med hovedsæde i Allerød med til at skubbe på vej. Virksomheden har nemlig indgået et samarbejde med Duka, der laver it-løsninger til seniorer. Samarbejdet har til formål at sikre både kvalitet og brugervenlighed for de ældre it-brugere.

- Deres produkter passer rigtig godt ind i vores vision, som går ud på at lave teknologi, der gør livet bedre for alle. Vi vil gerne lave teknologi, der flytter noget, og det gør det her. Det er et spændende projekt at være med i, fordi det gør nogle mennesker i stand til at få glæde af it på en måde, som de ellers ikke ville. Det fjerner nogle af barriererne i forhold til at bruge teknologien, og det er jo sjovt at være med til, siger Peter Møller Kristensen, der er commercial channel sales manager hos HP.

Han mener, at det der er godt ved Dukas it-løsninger er, at brugerne kan ringe ind med alle spørgsmål. Der er ingen spørgsmål, som er for dumme. Derudover sørger Duka for eksempel for opdatering af software, hvilket typisk ellers er noget, der er svært at overskue, hvis ikke man er en dreven it-bruger. Dermed er der et godt match imellem det, de to virksomheder gerne vil med et samarbejde.

- Det handler ikke bare om prisen på et produkt men er et langsigtet samarbejdet, og vi engagerer os i, hvad det er, de gerne vil. Duka pakker det jo ind i en samlet løsning, og vi diskuterer blandt andet med dem, hvad det er for en type produkter de skal bruge. Vi har været i en tæt dialog igennem hele forløbet, så det bliver løsninger, der er til at betale, samtidig med at de indeholder de ting, der er vigtige for brugerne, siger Peter Møller Kristensen og fortsætter:

- Vores produkter bidrager ved, at det er god kvalitet, så brugerene oplever, at de får noget for pengene. Og så tilpasser vi tilbehøret til produkterne, da der findes forskellige løsninger, man kan købe. Det handler om, hvad der er vigtigt for brugeren. Har vedkommende brug for en stærk processor, eller skal computeren bare bruges til emails og nettet.

Hos Duka, som hører hjemme i Hinnerup, er der tilfredshed med udviklingen blandt de ældre it-brugere.

- I forhold til tidligere får vi mange flere avancerede spørgsmål fra vores kunder. Det understreger, at ældre ikke længere er hægtet af udviklingen. De ved, hvad de har med at gøre, og it er blevet mere håndgribeligt for dem, siger Kim Krohn Gervin, der er direktør i Duka.