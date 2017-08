Mens eleverne havde travlt med idrætsundervisningen, sneg ukendte gerningsmænd sig ind i drengenes omklædningsrum og stjal fem bærbare computere. Foto: Frida Lodberg Foto: Frida Lodberg

Gymnasium overvejer overvågning efter frækt tyveri

Allerød - 18. august 2017 kl. 05:12 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag mellem klokken 12 og 14 fik fem elever stjålet deres Macbook-computere fra drengenes omklædningsrum ved Allerød Gymnasiums sportshal.

Tyveriet skete, mens eleverne befandt sig på gymnasiets udendørs idrætsområde, og computerne var ikke låst inde. På gymnasiet er man frustreret over tyveriet.

- Hvis jeg skal sætte nogle ord på, er det vildt frustrerende. Det er virkelig nogle frække folk, der vader ind midt i undervisningstiden i skolens mest benyttede lokale, som bliver brugt fra morgen til aften. Det er ikke til at leve med, at vi kommer i den situation, og at eleverne bliver utrygge. Vi er drønærgerlige, og for eleverne er det dybt ulykkeligt. Meget af deres liv ligger jo på den computer, siger Bo Vølund, der er vicerektor på Allerød Gymnasium.

Derfor er gymnasiets ledelse nu også ved at undersøge, om der kan laves nye tiltag for at forhindre noget lignende i fremtiden.

- Vi er lige nu i gang med at finde ud af, om vi har nogle muligheder for at indføre professionel overvågning på gymnasiet. Derudover undersøger vi andre tiltag, som for eksempel skærpede regler for aflåsning, selvom vi nødig vil derud. For det er ikke nemt, når der er hele tiden elever på vej til og fra omklædningsrummene. Vi kan jo ikke have lærere stående der hele tiden, siger Bo Vølund.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.