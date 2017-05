Lokalplanen for erhvervsområdet ved Farremosen blev vedtaget af byrådet onsdag aften. Illustration: Allerød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til erhverv ved Farremosen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til erhverv ved Farremosen

Allerød - 25. maj 2017 kl. 06:54 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når virksomhederne begynder at rykke ind i den nordlige ende af Allerøds kommende erhvervsområde ved Farremosen, må de bygge 50 meter fra naboernes skel. Vel at mærke hvis de holder sig til byggeri, der ikke er mere end 8,5 meter højt. Det ligger fast, efter at først Teknik- og Planudvalget, derefter Økonomiudvalget og endelig byrådet onsdag aften vedtog lokalplan 3-392.

Grænsen på 8,5 meter gælder fra 50 til 150 meter fra de boliger, der ligger på den anden side af vejen. Længere inde på grunden må virksomhederne, der ligger i miljøklasse fire, fem, seks og syv og dermed betegnes som tungt erhverv, bygge helt op til 20 meter højt. I det oprindelige udkast til lokalplanen, var der lagt op til, at virksomhederne måtte bygge 20 meter højt blot 20 meter fra skellet. Og derfor var der i byrådet udbredt tilfredshed med den reviderede lokalplan, der har været i høring.

- Jeg er glad for de ændringer, der er blevet lavet. Det var ret grotesk i det oprindelige oplæg, hvor man måtte bygge op i 20 meters højde bare 20 meter fra skellet. Det her er mærkbart bedre. Så kan man selvfølgelig altid diskuttere, om det er godt nok, fordi vejledningen er en 1oo meters-grænse, og vi siger 50 meter. Men jeg stemmer for, fordi jeg mener, at mulighederne for at føre det bedre er udtømt, og fordi der er blevet lyttet til beboerne, sagde John Køhler fra Lokallisten Allerød-Sjælsø.

Med den vedtagne udgave af lokalplanen får en interesseret virksomhed ikke lov til at bygge en 10-12 meter høj administrationsbygning 50 meter fra skellet, sådan som en erhvervsmægler ellers havde udtrykt ønske om på virksomhedens vegne.

- Jeg er sikker på, at alle parter synes, det er en dårlig løsning. Men det er det bedste bud på en løsning i en sag, som ingen rigtig er glade for, sagde Jesper Hammer.

Og udvalgsformanden har i hvert fald ret i, at naboerne ikke er tilfredse med løsningen, som 18 af byrådets medlemmer onsdag aften stemte for. Enhedslisten stemte imod lokalplanen, mens Radikale og SF undlod at stemme.

- 8,5 meter højt er selvfølgelig bedre end 12,5, men det er kun 50 meter væk fra skellet, og der kommer en stor støjvold imellem. Det ændrer områdets karakter fuldstændig fra et åbent område til et lukket skovområde. Der skal bruges 20 meter på volden og 20 meter på et plantebælte, så det vil sige, at 10 meter fra vores skel starter en stor mur, som tager alt vores lys, siger Klaus Østergaard, der kommer til at bo i første parket til erhvervsområdet.