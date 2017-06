Gratis gule cykler til flygtninge

Han var lørdag formiddag taget til Center Sandholm sammen med flere andre byrådsmedlemmer for at give projektet et rygstød. Her var også Nordsjællands Politi, Røde Kors og frivillige til stede for at tage imod borgere, der kom for at donere udtjente cykler til projektet, der også er et forsøg på at dæmme op for tyveri af cykler, der ender i grøftekanterne omkring Center Sandholm.