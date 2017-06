Genial placering til sundhedshus

Et sundhedshus er på vej ved stationen. Mens nogle mener, at placeringen ved stationen er dårlig i forhold til handlen i bymidten, er andre af den opfattelse, at det er en perfekt placering.

- Noget af det, der skaber liv i bymidten, er servicevirksomheder. De er med til at støtte detailhandlen. Så jeg kan slet ikke forstå, at man kan være imod. Jeg tror tværtimod, at det her bliver et stærkt kort for os. For de borgere, som skal bruge det her, er ikke nødvendigvis i bil, og derfor er det fint, at det ligger så tæt på stationen, siger han.