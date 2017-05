Her ved familien Hammers spisebord i villaen i Ekkodalen blev Det Nye Allerød dannet i 2008. Sidste år nedlagde Jesper Hammer og John Jensen lokallisten og blev i stedet en del af Nye Borgerlige og den landspolitiske scene. I dag er Jesper Hammer næstformand i partiet, som han også stiller op til Folketinget for. Foto: Per Christensen

Går efter indflydelsen med skiftet til Nye Borgerlige

Da Nye Borgerlige holdt sit første årsmøde i Fredericia i november, meldte Jesper Hammer sig som konferencier og stod for det meste af planlægningen, fordi han er god til at arrangere.

Da mødet sluttede, var han blevet genvalgt til hovedbestyrelsen og desuden udpeget som organisatorisk næstformand for partiet. I år sprang han så også ud som folketingskandidat. Men det skyldes ikke en livslang drøm om at blive politiker.

- Jeg har aldrig haft intentioner om at blive politisk involveret i noget som helst. Det er bare blevet sådan, fordi jeg har en holdning til rigtig mange ting. Og så kan jeg bare godt lide at få ret og få lov til at bestemme. Jeg har siddet i vuggestuebestyrelser, skolebestyrelser og bestyrelsen i fodboldklubben. Jeg har været med hele vejen rundt og fik altid at vide, at det er nede på kommunen, det bliver besluttet. Nu sidder jeg så dér og kan se, at det er i Folketinget, tingene bliver besluttet. Derfor tænker jeg, lad mig komme derind og ændre på tingene, siger Jesper Hammer.