John Køhler fra Lokalisten Allerød-Sjælsø er fortaler for kommunesammenlægninger. En mulighed kunne være Rudersdal Kommune, der har Jens Ive fra Venstre som borgmester. Foto: Allan Nørregaard

Fusioner er fremtiden

Allerød - 29. december 2016 kl. 06:29 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke størrelsen, der er afgørende. Ej heller, når det handler om kommunesammenlægninger. Der sker ikke noget pr. automatik, når man lægger to eller flere kommuner sammen. Det afgørende er, hvordan man politisk og forvaltningsmæssigt griber opgaven an. Og her er der ifølge John Køhler store muligheder for effektivisering og udvikling. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det lokale byrådsmedlem udtaler sig i anledning af den markering, som Frederiksborg Amts Avis i disse dage foretager af 10 års-dagen for kommunalreformen. Den tidligere Venstre-politiker har nu i snart to år i Allerød Byråd repræsenteret Lokallisten Sjælsø-Allerød og er i kraft heraf fortaler for en fusion af de tre kommuner omkring Sjælsø, nemlig Allerød, Hørsholm og Rudersdal.

- Kommunesammenlægning er et middel til at opnå mit mål, der - som alle andre lokalpolitikere - handler om at skabe den bedst mulige velfærd for kommunens borgere.

- Jeg forstår godt, at borgerne er skeptiske, når du nævner ordet kommunesammenlægning. De fleste mærker ikke meget til den mangel på faglighed og udvikling af den kommunale service, som præger en lille kommune som Allerød. Det kører jo godt nok, alt sammen, siger de, mens politikerne er tættere på problemerne. Mange borgere kan dog godt se problemerne, og derfor har vi bl.a. fået en privatskole, siger Køhler.

