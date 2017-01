Se billedserie Børnehaven Troldestuen er en del af Ravnsholtklyngen og omfatter børn med særlige udfordringer. Nu frygter forældrene, at kommunen vil spare lidt for dybt på området. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Frygter for Troldestuens fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frygter for Troldestuens fremtid

Allerød - 06. januar 2017 kl. 05:40 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene til børnene på Troldestuen i Grøftekantens Børnehave er bekymrede. De skriver læserbreve og samler sammen til at indgive høringssvar senest 17. januar til Allerød Kommune, der vil spare på specialområdet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Troldestuen er en specialbørnehavegruppe normeret til børn med forskellige former for psykisk funktionsnedsættelse som for eksempel autisme, ADHD og kromosomfejl og -forstyrrelser. Stuen er desuden for børn, der er ramt af den fysiske funktionsnedsættelse, der også er kendt som spastisk lammelse.

- Står det til kommunen, så skal Troldestuen ikke eksistere fra august 2017. I stedet skal børn med særlige behov inkluderes i almindelige børnehaver med en støttepædagog.

Det siger Carsten Rasmussen, en af forældrene.

- En af de særlige ting ved Troldestuen er, at man har samlet de specialpædagogiske kompetencer på én fysisk stue, hvilket giver et stærkt team på fire pædagoger med samlet masser af faglig erfaring og sparring - og vigtigst af alt: De bedste vilkår før børnene. Ved aflevering eller hentning er der som regel også en person fra teamet tilstede, hvilket er ekstra vigtigt , når man påtænker at flere »troldebørn« ikke har et normalt talesprog, uddyber han.

Der er lagt op til besparelser på tre mio. kr. på hele specialområdet. Byrådet har nemlig besluttet at sende analyser af det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og specialundervisningsområdet i høring. Og forældrene frygter, at hovedparten af pengene bliver brugt på at spare således, at netop deres børn blive ofre. Der er i hvert fald tale om en besparelse på minimum 1,6 mio. kr. ved nedlæggelse af kommunens 10 basispladser for de særlige børn.

Fem af de 10 basispladser i Allerød Kommune til børn med de specielle problemer tilfalder Troldehuset, og heraf er fire pladserf besat. Der er tale om børn på mellem tre og fem år, og tre af dem skal begynde i skole efter sommerferien. Det kunne føre til den tanke fra forældrenes side, at kommunen kunne finde på at udnytte situationen.

- Det var jeg slet ikke klar over, og der kommer vel hele tiden nye børn til, så det kan jeg klart afvise. Nu venter på høringssvarene, og imens vil jeg fastslå, at det stadig gælder om at finde en fagligt forsvarligt løsning med de rigtige fagfolk omkring børnene, siger Miki Dam Larsen (S), formand for Børn- og Skoleudvalget.