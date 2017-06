Frivilligt genbrug i farezonen

Men Spildopmagerne er ikke i stand til at komme op på de meget høje genanvendelsesprocenter, der nu bliver stillet, og som man kan opnå ved at stille spande op ved de enkelte husstande. Det viser et forsøg i kommunen og sammenligninger med andre kommuner.

- Vi vil gerne have, at det fortsætter. Der er nogen, der piver over, at det er konkurrenceforvridende, at vi giver tilskud til en organisation, der sælger genbrug, når private også gør det, siger udvalgsformand Erik Lund (K) og henviser til, at kommunen stiller gratis lokaler til rådighed for Spildopmagerne på Gladgården, mens andre, der sælger genbrug, skal betale husleje.