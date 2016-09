Se billedserie Seksårige Rail Wahidi, der er fra Aghanistan, fik en ny brugt cykel. Foto: Tore G. C. rich

Frivilligt cykelværksted gør flygtninge mobile

Allerød - 19. september 2016 kl. 05:43 Af Tore G. C. Rich

I en lille hyggelig have tilhørende Menighedshuset på Aggerbovej i Lillerød har frivillige det sidste halve år hjulpet flygtninge og indvandre til at komme op på to hjul. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hver lørdag har værkstedet »Fix a Bike« åbent klokken 14.00-16.00. Flygtninge og børn under 15 år kan få en cykel gratis, mens voksne med opholdstilladelse skal betale 50 kr. Man kan også få hjælp til, hvordan man ordner sin cykel.

Og cykler er der behov for. En af de besøgende denne lørdag er Abolfazl Salehian, der er flygtning fra Iran. Han fortæller på kortfattet engelsk, at han ingen penge har til at tage bussen, og at det er et problem, når han skal til og fra Center Sjælsmark, hvor han bor.

Der er Lars Meldgaard, der har startet cykelværkstedet op. Han bor i Allerød ligesom Bjarne Ajander og den tredje frivillige, Fadhel Amin. Menighedshuset er ejet af Indre Mission, og cykelværkstedet får penge fra Indre Mission og fra fonde som samarbejdspartneren Internationalt Kristent Center (IKC) har søgt.

Men så fylder det kristne heller ikke mere i det frivilligt drevet cykelværksted. Man kan være med uanset tro. Det samme gælder modtagerne af hjælpen.

- Vi fandt ud af, at flygtningene har problemer med at tage offentlig transport. De har ikke penge til det, og det er lidt pinligt for dem, siger Lars Meldgaard.

Og så hjælper det heller ikke, at busserne ikke kører så tit.

- Rammer de ikke spisetiden i Sjælsmark, så får de ikke mad.

Fix a Bike er med i Kristeligt Dagblads kirkelige initiativkonkurrence, hvor det sammen med seks andre er udtaget til finalen. Man har kunnet stemme på de syv fra den 9. september til og med i dag den 19. september på Kristendom.dk. Lørdag lå Fix a Bike på 2. pladsen, oplyser Lars Meldgaard.