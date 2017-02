Se billedserie Her ses en krigsveteran, som er klar på nye eventyr. Foto: Niels Blok

Fri luft til krigsveteraner

Allerød - 22. februar 2017

Det kan være svært for hjemvendte soldater at tilpasse sig de daglige rutiner i igen, når de kommer hjem. Derfor har Veteranstøttens Friluftsudvalg arrangeret en masse aktiviteter, som skal sørge for, at veteranerne kommer ud og bruger sociale værktøjer, som måske har været gemt væk under soldatertiden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Veteranerne kan blandt andet tilmelde sig bushcraft, hvor de bliver undervist i at kunne klare sig i naturen med minimum af udstyr.

Veteranerne på KFUM's soldaterhjem i Høvelte er nogle af dem, der får mulighed for at benytte sig af de forskellige tilbud. Arrangementerne er åbne for alle.

Der er en forklaring på, hvorfor det kan være svært at omstille sig fra en udstationerets dagligdag til en familiens dagligdag. For ifølge Niels Blok, som er formand for Veteranstøttens Friluftsudvalg, så står veteranerne over for to forskellige livsverdener og identiteter, som er svære at forene.

Den problematik har Veteranstøtten gennem det seneste års tid arbejdet på at løse gennem friluftsliv, hvor veteranerne har mulighed for at lave aktiviteter i naturen med ligesindede.

Ventelisten til årets bushcraft arrangement har hobet sig op. Der er nu i alt 40 tilmeldte til de 20 pladser, som kurset har til rådighed.

Udover bushcraft er den helt basale kanotur også et hit blandt deltagerne, som sidste gang havde deres børn med.

- Det giver meget for børnene. Der er en masse fællesaktiviteter på tværs af alder. Vi havde børn med fra seks til 22 år. Det var ret populært og helt nede på jorden, forklarer Niels Blok.

Veteranstøttens Friluftsaktiviteter giver veteranerne og de pårørende muligheden for at komme ud. Det er gratis for veteranerne og deres familier at være med. Aktiviteterne spænder fra deciderede begynder aktiviteter til de mere udfordrende, så der er noget for alle uanset erfaringerne med friluftsliv. Flere aktiviteter kan ses på Veteranstøttens hjemmeside www.veteranstøtten.dk