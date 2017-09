Send til din ven. X Artiklen: Fredningsforslag blev udsat igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fredningsforslag blev udsat igen

Allerød - 13. september 2017 kl. 05:58 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er endnu uafklaret, om et område nord for Bastrup Sø skal fredes. For selvom der var lagt op til, at Teknik- og Planudvalget på skulle tage stilling til spørgsmålet på sit seneste møde, så valgte udvalget at udsætte sagen for at give Danmarks Naturfredningsforening, der har lavet et fredningsforslag, mulighed for at præsentere sine synspunkter.

Ifølge formand Jesper Hammer (Nye Borgerlige) vil udvalget godt være helt sikker i sin sag, inden det sætter et fredningsforslag i søen.

- Der er ingen tvivl om, at vi er positivt stemt over for en fredning, for det er et fantastisk naturområde derude. Så det er kun et spørgsmål om, hvorvidt vi synes, det er den økonomiske udgift værd at gøre det. Der er omkring 100 jordejere i området, som skal have erstatning i forbindelse med en fredning, og vi aner ikke, om det løber op i to millioner eller 100 millioner. Derfor var vi lidt nervøse ved at sige »det gør vi«, og synes det er en god ide at høre Danmarks Naturfredningsforening tanker om det, inden vi gør noget, siger han.

Den mulige fredning er omtalt i den konstitueringsaftale, der blev indgået af et flertal i byrådet efter kommunalvalget i november 2013. I aftalen er fredningen omtalt med følgende formulering: »Der igangsættes fredningsproces for området nord for Bastrup Sø til beskyttelse mod yderligere råstofgravning«.

Og Teknik- og Planudvalget har behandlet sagen en gang tidligere, i november måned sidste år. Dengang udsatte udvalget sagen, fordi den ville afvente vedtagelsen af en ny råstofplan. Den blev offentliggjort i juni i år, og derfor er sagen nu genoptaget.

- Det område, der ellers var udlagt til gravning, er nu taget ud af råstofplanen. Og det gør det alt andet lige nemmere at frede området. Hvis vi vælger ikke at gøre noget, kan området komme i spil til gravning efter råstoffer igen. Det kan det ikke, hvis det er fredet, siger Jesper Hammer.

Danmarks Naturfredningsforening sendte i maj måned et forslag til afgrænsning af det fredede område, og det område er noget større end det område, som indgår i konstitueringsaftalen. Foreningen mener, at en fredning af dette område vil udgøre en naturlig sammenhæng med Langsø-Kedelsø-fredningen samt fredskovområdet ved Uggeløse og Krogenlund Skove.

»Den nordlige grænse for fredningen er Slangerupvejen, og den sydlige grænse er den eksisterende fredning omkring Mølleåen«, skriver Danmarks Naturfredningsforening i sit forslag, hvor den angiver en række begrundelser for, hvorfor man bør frede området.

»Bastrup Tårnet og den smukke Bastrupvej, der snor sig gennem landsskabet, er en god begrundelse for en fredning. Fredningen skal også forhindre grusgravning i området, da dette vil medføre at hele området graves væk, og der vil ikke blive tale om nogen reetablering efter en eventuel grusgravning«, står der blandt andet.