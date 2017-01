Fortsat landets laveste ledighed

To procent. Så lille en andel af borgerne er ledige i Allerød Kommune, der dermed kan prale af at have den laveste ledighed i hele landet. Derudover viser tal fra jobindsats.dk, som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget netop er blevet præsenteret for, at andelen af borgere i Allerød på offentlig forsørgelse er faldet med 10,6 procent fra 2015 til 2016. Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse falder også, viser tallene, mens andelen af borgere i virksomhedsrettede aktivitetsforløb stiger.