Forslag til ny kommuneplan i høring

I den har Allerød Kommune beskrevet en forventning om flere indbyggere de kommende år, og en konkret plan for, hvor der i givet fald kan bygges ud for at få plads til de nye borgere følger nu i forslaget til kommuneplanen. Det indeholder også en plan for rækkefølgen af udbygningen.

- I byrådet er vi bevidste om, at kernevelfærden for både nuværende og fremtidige borgere blandt andet skal sikres gennem en by- og boligudvikling og gennem udvikling af vores institutioner. Det ligger byrådet på sinde, at det er en udvikling i balance. Planstrategi 2015 indeholdt den strategiske retning for den udvikling. For eksempel ønsket om varierede boligtyper, så vi på en gang skaber bedre muligheder for såvel vores ældre, enlige og unge som nye børnefamilier. Med forslag til kommuneplan 2017 er vi et skridt videre i denne retning, udtaler borgmester Jørgen Johansen i den forbindelse.