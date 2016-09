Der har været for mange forandringer på skolerne de senere år, mener en håndfuld skolebestyrelsesformænd i Allerød Kommune. Billedet her er fra første skoledag. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Formænd vil have skole-ro

Allerød - 05. september 2016 kl. 08:20 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem skolebestyrelsesformænd har kritiske kommentarer til kommunens sparekatalog.

»Vi finder, at størsteparten af de foreslåede besparelser sparekataloget vil ramme på kvaliteten og serviceniveauet samt at konsekvenserne af de foreslåede besparelser er ikke tilstrækkeligt belyst. Der er sparet nok på skoleområdet. Det er tid nu til at skabe arbejdsro.«

Det skriver fem skolebestyrelsesformænd til borgmester Jørgen Johansen som optakt til, at kommunens førstemand i den kommende uge præsenterer sit forslag til budget.

»Skolerne har i øjeblikket brug for ro - der har i de sidste år været mange forandringer med arbejdstidsregler, folkeskolereform, der endnu ikke er færdigimplementeret og ikke mindst sidste års 2+2 model. Der arbejdes på skolerne loyalt med at få indarbejdet alle ændringer, men det tager tid, og især med 2+2 er der endnu mange uafklarede punkter. Derfor vil yderligere, massive besparelser på nuværende tidspunkt være ødelæggende for kvaliteten.

Vi minder om, at vi i forbindelse med vedtagelsen af 2+2 blev lovet, at yderligere rammebesparelser ikke ville være nødvendige, men at 2+2 netop ville sikre ro« står der blandt andet i henvendelsen til borgmesteren.