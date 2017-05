Forfejlet støjvold plager naboer

Se billedserie De utilfredse naboer har fundet sammen på Henri Bornsteins (yderst til venstre) foranledning. De håber, at der kan blive bygget en ny støjvold i forbindelse med udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 27. maj 2017 kl. 05:50 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Støjvolden ud mod Hillerødmotorvejen er konstrueret forkert, mener naboerne, som frygter endnu mere støj, når motorvejen udbygges.

- Det er en af de gode dage, for vinden kommer fra øst. Men problemet er, at vi næsten altid har vestenvind i Danmark, siger Steffen Christiansen, som står ud for Røglevej 136.

Der er cirka 300 meter over til Hillerødmotorvejen, hvor omkring 28.000 biler hver dag kører forbi, og på denne solskinsdag sætter det sit præg på villavejen med en stille, men konstant susen.

Inde i huset bor Henri Bornstein, som har samlet en gruppe af utilfredse motorvejsnaboer. Deres mål er at få kommunen til at gøre noget ved støjvolden, når motorvejens forlængelse alligevel skal udbygges. For med udvidelsen bliver trafikken endnu mere omfattende og støjgenerne kun større, mener de.

- Udvidelsen af motorvejen vil være en god anledning til at få støjvolden lavet rigtigt. VVM-redegørelsen er allerede i gang og kommer i høring lige før sommerferien. Alle har mulighed for at komme med indsigelser, input og idéer, også kommunen, siger Steffen Christiansen, og Jens Nørgaard supplerer:

- Der er problemer med støj herude, og nu er der mulighed for at gøre noget ved det. Kommunen skal gribe bolden nu og udnytte muligheden for at få støjvolden til at blive en del af projektet - og få den lavet ordentligt en gang for alle. Det er nu, chancen er der, siger han.

Men hvad er det egentlig, der er gal med støjvolden?

Ifølge naboerne er den både for lav og for dårligt bygget. Det resulterer i, at området har et støjniveau på 70 decibel, selvom grænsen er 58.

- Støjvolden er tre meter for lav og for bølget i konturerne, og i bølgedalene bliver lyden forstærket. Den er især for lav ved Lyngevejens overførsel, og lyden kastes fra undersiden af broen henover støjvolden. Og på den måde volden er bygget, bliver lyden kastet længere ind end lige til os, der bor i første række, siger Steffen Christiansen, der selv bor på Laksevej.

Gruppen undrer sig også over det eternit-hegn, der på en del af strækningen er sat oven på støjvolden som et forsøg på at kompensere for den manglende højde.

- Arbejdet med at anlægge støjvolden begyndte, da Eva Nejstgaard (K) var borgmester. Og det er virkelig gået galt for dem. Jeg tror, de begyndte at lave noget, de ikke rigtig havde forstand på. Volden blev bygget af overskudsjord, fordi det ikke måtte koste kommunen noget, og man har bygget den amatøragtigt, siger Henri Bornstein.

