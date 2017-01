Se billedserie Billedet her er fra 0.-klassernes første skoledag på Lillerød Skole i år. Når den nye struktur træder i kraft er det slut med første skoledag på matriklen, for indskolingen skal ligge på afdeling Skovvang. Foto: Lillerød Skole

Forældre raser over skolestruktur

Allerød - 20. januar 2017 kl. 05:46 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne har svigtet deres ansvar, lyder kritikken. Forståeligt at forældre kan føle sig snydt, siger byrådsmedlemmer.

Tidligere på ugen offentliggjorde skolebestyrelsen på Lillevang Skole, at skolens elever i fremtiden skal fordeles med 0.-5. klasse på Skovvang og 6.-9. klasse på Lillerød. Siden har debatten taget fart, og vrede forældre har luftet deres meninger om beslutningen.

»En skandale i sig selv, men den trumfes alligevel af de tavse mennesker, der er årsag til hele miseren. Jeg taler om byrådet og vil faktisk tøve med at kalde dem politikere, for politik har vi ikke set meget af på dette område. Vi har været vidner til en heftig spurt væk fra ansvaret - ingen har været fremme og tilkendegive deres mening om, hvordan vi bør indrette vores skoler i Allerød«, skriver Tina Nikolajsen, der har tre børn og bor på Prunusvej i et debatindlæg.

Kasper og Maj-Britt Garbers, der flyttede til kommunen i 2015 og forinden lavede grundig research i forhold til kommunens skoler, føler sig også snydt.

»Den nye skolestruktur står i meget stor kontrast til, at kommunen ønsker at tilbyde sikker skolevej og nærliggende skole til børnene i kommunen. Hvad blev der af Allerød - årets bedste børnefamiliekommune? Og hvad blev der af at tage forældrene og ikke mindst børnene med på denne beslutning? Vi har mistet tilliden til skolebestyrelsen og ledelsen. Derfor ser vi ingen anden vej end at kæmpe for det, som vi er blevet lovet: Sikker skolevej, nærliggende skole og nærmiljø.«, skriver de.

En tredje mor skriver som en kommentar til et debatindlæg følgende: »Som forælder til et barn, der var skrevet op til skolestart i år på afdeling Lillerød, er jeg meget rystet. Vi blev vist rundt i den hyggelige indskoling og fik intet at vide om, at vores barn højst sandsynligt skulle starte på Skovvang i stedet. Heller ikke selvom spørgsmålet blev stillet!«

Miki Dam Larsen (S), der er formand for Børn- og Skoleudvalget kan godt forstå, at forældrene føler sig snydt.

- Ja, i den grad. For et politisk flertal har lovet dem noget, de ikke kunne holde. De har lovet dem tryghed, stabilitet, og at der ikke var behov for forandring. Jeg synes, det er et stærkt valg, skolebestyrelsen har truffet, men politikerne har svigtet ledelsen ved ikke at tydeliggøre, at der faktisk var behov for det her, siger han og kalder det kulminationen på flere års politisk fornægtelse.

- Jeg har i årevis prøvet at gøre opmærksom på, at hvis vi skulle kunne udvikle vores skoler, skulle politikerne tage ansvar for strukturen. Flertallet hævdede, at 2:2-modellen kunne sikre kvalitet, ro, tryghed og stabil økonomi, og det ser vi jo nu tydeligt nu, at den ikke kunne. Så skolen er blevet stillet en helt urimelig opgave, der lød på at løse de problemer, som det politiske flertal har fornægtet i flere år.

Nye Borgerliges Jesper Hammer er medlem af Børn- og Skoleudvalget og har hele vejen været imod 2:2-modellen. I stedet mener han fortsat, at den holdbare løsning er at lukke en af skolerne i midtbyen. Han er enig med Miki Dam Larsen i, at 2:2-modellen på ingen måde har skabt ro, og han er sikker på, at der kommer endnu mere uro i fremtiden.

- De, der laver ballade over denne løsning, det er forældrene på Lillerød Skole, og de lavede jo også ballade over, at vi ville lukke skolen. Nu får de flere skoleskift i stedet for én gang for alle at lukke en skole. Vores opgørelse over, hvilke skoledistrikter, der har afgivet flest elever til privatskolen, viser, at det er Lillevang. Og nu er der jo ballade en gang til, så nu mister de formentlig elever igen til sommer. Derudover skal der spares seks millioner på udvalgets område igen på budget 2018, så den ro, som 2:2-modellen skulle give, den er ikke skabt. Flertallet troede på, at de kunne få fire skoler på fire matrikler i midtbyen, men det hænger ikke sammen økonomisk, siger Jesper Hammer.

Han mener, det er en fejl, at Lillevang Skole ikke har lavet en ny skolebestyrelse efter sammenlægningen, sådan som det er sket på Kratbjerg Skole. Men han synes omvendt, at den er kommet frem til en fin løsning omstændighederne taget i betragtning.

- Det her er deres bedste forslag til at få en bedre økonomi ud af det. De forsøger at lave én skole på én matrikel. Det kan de ikke, så nu laver de den løsning med indskoling og udskoling. Når man samler et helt klassetrin på én matrikel, så kan man bedre skabe optimal klassedannelse, og det er der penge i. Derudover er der noget faglig gevinst i at kunne lave klasse-teams hos lærerne, siger Jesper Hammer.

Borgmester Jørgen Johansen (K) påpeger, at der i Børn- og Skoleudvalget blev lavet et kommissorium, som alle var enige i. Og i det blev kompetencen til at kunne træffe de nødvendige beslutninger lagt ud til skolebestyrelsen.

- Jeg er ikke bange for at træffe beslutninger om sammenlægning, hvis det er nødvendigt. Men kompetencen til at lægge klasser sammen, ligger i min verden bedst ude på skolerne, siger borgmesteren, som anerkender, at forældre kan have fået et forkert indtryk af skolernes fremtid.

- Der er ingen tvivl om, at i forbindelse med det budgetforlig, der blev lavet for to år siden, var matrikelgaranti en del af det, der blev diskuteret, og jeg kan godt forstå, hvis man kan have misforstået det. De har opfattet det som matrikelgaranti i stedet for matrikelgaranti for søskende, og det kan jeg godt følge. Men der har været åbenhed omkring det her hele vejen. Det er fuldstændig rigtigt, at uro, uvenskab og slagord ikke er til gavn for nogen som helst i Allerød, og jeg håber, at vi kan komme videre, når folk så har fået luft, siger Jørgen Johansen.