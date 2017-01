Byrådspolitikerne stod for skud, da der mandag aften var debatmøde om skolestrukturen i kommunen. Blandt de cirka 150 fremmødte var der et udbredt ønske om, at politikerne skal tænke sig om en gang til, inden Lillevang Skole opdeles i indskoling og udskoling på to matrikler. Foto: Anne-Mette Rasmussen

Forældre ønsker timeout på Lillevang Skole

Allerød - 30. januar 2017 kl. 23:35 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af de ting, der blev nævnt igen og igen, da der mandag aften var debatmøde i Centerhallen om Allerød Kommunes skolestruktur og -politik, var ønsket om en timeout i forhold til strukturen på den sammenlagte Lillevang Skole. Frustrationerne var store blandt de mange fremmødte forældre, der især repræsenterede den tidligere Lillerød Skole, og den er også nået til næste generation afslørede en bedstefar med følgende indlæg til debatten:

- Er I overhovedet sikre på, at den her model giver overskud, når alle udgifter er regnet med? Er der ikke en risiko for, at I ikke har taget højde for alt? Jeg vil opfordre jer til at være med til at »make Allerød great again«, så kunne I ikke bevilge et et år ekstra, så vi kunne få valgt den bedste løsning?, ville han vide.

En far fra forældrebestyrelsen i Lillerød Børnehus var inde på samme spor og høstede stor opbakning fra salen.

- Kan vi ikke få en timeout? Jeg er træt. Hvis I kører det her igennem, er det simpelthen det sidste bevis på, at I er fuldstændig ligeglade med os forældre og det arbejde, vi lægger i det her, sagde han, da mødet var ved at nå til sin afslutning.

Timeout-bolden blev hurtigt grebet af nogle af paneldeltagerne, som også kunne se fornuft i at tage en pause og tænke igen. Blandt andet Nye Borgerliges Jesper Hammer.

- Jo flere beslutninger vi tager, jo dårligere bliver de åbenbart. Så lad os dog tage en pause. Lad os få svaret på de analyser, vi har igangsat på skoleområdet og lad os tage en timeout, så vi kan få taget de rigtige beslutninger efter valget. Hvis I altså vælger de rigtige mennesker, sagde han.

Men for flertallet er timeout en fuldstændig usandsynlig tanke. Og forsonlige toner var der i hvert fald ikke fra Lars Bacher (K), der flere gange fremkaldte højlydte protester fra salen. Blandt andet med følgende udtalelse:

- Den her 2:2-model bliver gennemført. Like it or not. Sådan bliver det .

Mødet var planlagt til at vare to timer, men der var mange spørgsmål til de 14 byrådspolitikere, så der gik to en halv time, før debatten blev rundet af. Der var mange spørgsmål. Flere end der var svar, følte mange forældre. Og på parkeringspladsen udenfor Centerhallen var dommen hård, da en håndfuld forældre evaluerede på aftenens møde:

- Det ligner jo et dilettantteater, når de politikere taler.