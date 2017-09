Forældre kræver sikre skoleveje

Se billedserie Det er blevet mere usikkert at cykle i skole, efter Lillevang Skole har ændret sin struktur, og alle indskolingsbørn skal til afdeling Skovvang. Det mener mange forældre. Foto: Allan Nørregaard

Allerød - 08. september 2017 kl. 20:58 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teknik- og Planudvalget kigger på en mere sikker skolevej til Skovvang efter kritik fra forældre.

»Sikker skolevej i Allerød nu«. Sådan lyder overskriften på en underskriftsindsamling, der netop nu trækker tilsagn fra forældre til skolebørn i Allerød. Og i læserbreve og på Facebook ytrer mange forældre deres utilfredshed med mulighederne for at komme sikkert i skole på cykel.

Det er primært den ændrede struktur på Lillevang Skole, der er årsag til forældrenes frustrationer. Efter sommerferien er alle indskolingseleverne flyttet til afdeling Skovvang, mens eleverne i udskoling har deres daglige gang på afdeling Lillerød.

»I Allerød er skolevejen ikke længere sikker. Efter skolenedlæggelser er børnene flyttet til Skovvang matrikel, men trafiksikkerheden er ikke fulgt med. (...) Børn, der før kunne nøjes med at cykle ad sikker vej til Lillerød, skal nu til Skovvang, uden at man har sørget for at sikre vejene. (...) Kommunen har overhovedet ikke iværksat tiltag for at sikre skolevejen. Man har ingen midler afsat«, skriver Kristine Nordkvist, der er mor til et indskolingsbarn på Lillevang Skole, i et debatindlæg.

Jesper Hammer(Nye Borgerlige), der er formand for Teknik- og Planudvalget, har også hørt fra mange af de bekymrede og utilfredse forældre, og derfor var sikker skolevej et punkt på dagsordenen, da udvalget mødtes tidligere i denne uge.

- Forvaltningen har sammen med skolen udarbejdet et kort over sikre skoleveje, som betyder, at børnene ikke skal krydse Frederiksborgvej, og kommunikeret det ud på forældreintra. Derudover er det aftalt, at forholdene ved tunellerne under banen og Banevang forbedres med en cykelrampe i begge sider samt bedre belysning. Det er sat i værk, og jeg forventer, at det snart er lavet, siger Jesper Hammer, der godt er klar over, at forældrenes største bekymring er krydsningen ved Frederiksborgvej.

- Nogle vil have bump, andre vil have lyskryds eller rundkørsel, og vi har bedt om på udvalgets oktober-møde at få belyst, hvad vi har af muligheder for at sikre krydset ved Frederiksborgvej. Men mit forslag er, at vi også kigger på, om der er noget, vi kan gøre på den korte bane. For hvis det skal igennem hele møllen med TPU, økonomiudvalg og byråd, så går der jo hurtigt syv-otte måneder.

Derfor har han foreslået det øvrige byråd, at man enes om at igangsætte en hurtig løsning.

- Jeg tænker, at man i første omgang kunne lave den samme form for krydsning, som man har gjort ved privatskolen. Det er et fodgængerfelt med en ø midt på vejen, hvor man kan stå, hvis der kommer biler. Det er ikke umiddelbart dyrt eller tager lang tid, tænker jeg. Det blev løst ret hurtigt på privatskolen, og det var ikke en sag, vi i udvalget bevilgede penge til. Pengene blev taget af trafiksikkerhedspuljen, og det kan vi gøre igen. Hvis det så ikke er nok, kan vi efterfølgende se på, om der også skal laves nogle bump eller andre tiltag, siger Jesper Hammer.