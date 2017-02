Fokus på naturens gode tilstand

Handleplanerne er delt i to områder, der tidligere er blevet fastlagt af staten i den såkaldte Natura 2000-plan. Det ene område drejer sig om Kattehale Mose, mens det andet dækker Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. For de kommunale handleplaner for begge områder gælder det, at målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte.

For Natura 2000-området Kattehale Mose vil det sige, at der især skal ske en indsats for naturtyperne hængesæk og skovbevoksede tørvemuld. Og desuden for arterne stor kærguldsmed og stor vandsalamander. For naturtyperne skal indsatsen ske ved, at man rydder opvækst på arealer, der er ved at gro til, samt at man vedligeholder og oprenser åbne vandflader. Det vil sige små søer og vandhuller i området.