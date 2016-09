Det bliver en svær opgave for borgmester Jørgen Johansen at forhandle en bred budgetaftale i hus. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Første parti ude af forhandlinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første parti ude af forhandlinger

Allerød - 20. september 2016 kl. 22:31 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stort set inden de var begyndt, meldte Enhedslistens medlem af byrådet, Rasmus Keis Neerbek, sig ud af dette års budgetforhandlinger. Det skyldes fundamental uenighed, lyder forklaringen.

- Allerød Kommune står overfor store udfordringer. Der er flere gode projekter som energirenovering, modernisering af skolernes faglokaler samt fremrykning af institutionsbyggeri i Blovstrød. Vi bakker fuldt op om disse. Men vi er fundamentalt uenige i, at det er øgede driftsbesparelser, som skal betale disse projekter. Sammenholdt med at man fastholder byggeri af tennishal og dryland samt en meget stor kassebeholdning på 70 millioner, er det i vores øjne en helt forkert prioritering, siger Rasmus Keis Neerbek til Frederiksborg Amts Avis.

Forud for de indledende forhandlinger gik et byrådsmøde, hvor budgettet var til førstebehandling, og borgmester Jørgen Johansen (K) afsluttede sit indlæg med håbet om at kunne lave så bred en budgetaftale som muligt.

Nu er det i hvert fald udelukket, at der bliver tale om et budget med fuld opbakning fra byrådet, og at dømme efter debatten i salen lader det også til at blive svært at lave en bred aftale.

- Jeg tror, at borgemesteren med vilje har lavet et helt skørt forslag, for at vi i byrådet kan vise, hvor gode vi er til den slags. Der er især noget at rette på, når det kommer til anlæg. De anlæg, der opføres, skal gøre den fremtidige drift nemmere og ikke sværere, sagde John Køhler (Lokallisten Allerød-Sjælsø) og angav at dagens ret for byrådspolitikerne er besparelser og effektiviseringer.

Også Miki Dam Larsen (S)luftede sin skepsis.

- Byrådet er voldsomt splittet. Det har skabt en utryghed, som er usund for kommunen, og har resulteret i private initiativer. Vi skal som kommune have et modsvar, og det er at investere i vores kernevelfærd. Det er ikke det, jeg ser i borgmesterens oplæg, sagde han.