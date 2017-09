Første nederlag til Allerød

Hattrick af to forskellige spillere i de første to kampe i årets sjællandsserie. Succesen så ud til at fortsætte for Allerød FK, der lørdag på hjemmebane mødte BSF. Det skete dog ikke, da Allerød efter en rodet kamp tabte 4-3.

To sejre i to kampe og foran 1-0 i den tredje.

To dumme kort kostede dyrt for AFK

Allerød manglede det sidste i forhold til de seneste kampe, der er endt med sejr.

Det så helt håbløst ud, da hjemmeholdet var bagud 3-2, og Martin Drescher hev i nødbremsen og fik direkte rødt kort efter 71 minutter.

Det forhindrede dog ikke Dino Karjasevic at udligne til 3-3 efter en fremragende spilning af Marcus Hjulmand.

Mark Parrish sørgede dog for, at Allerød spillede ni mod 11 i de sidste 10 minutter, da han fik en advarsel og dermed 10 minutter i skammekrogen. Det overtal udnyttede BSF til at score fire minutter før tid til slutresultatet 3-4.

- Vi rammer ikke vores niveau fra de første to kampe. Det er så også et bedre hold, vi møder i dag. Vi laver for mange fejl. På deres første mål vi er klart i overtal, men vi dækker ikke op. Vi kigger bold. Det gør vi også på et par stykker mere i 2. halvleg. Vi kigger bold og er ikke orienteret om, hvor vores modstander er, sagde Allerøds træner Dennis Foss efter kampen.