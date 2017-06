Se billedserie Malte Nejst Larsen demonstrerer enøvelse for eleverne i 5.A. Foto: Allan Nørregaard

Fodbold har styrket hele 5.A

Allerød - 30. juni 2017 kl. 05:14 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af et 13 uger langt fodboldprojekt er eleverne i 5.A på Engholmskolen blevet stærkere og har fået et bedre sammenhold.

- 5.A vi skal have varmet op, som vi plejer. Så I teamer op og stiller jer bag keglerne, siger Ole Kruhøffer Larsen.

Han er idrætslærer på Kratbjergskolens afdeling Engholm og har i 13 uger stået i spidsen for et fodboldprojekt for hele 5.A, der har haft fodbold på skemaet fire timer om ugen. Undervisningsforløbet er sammensat af DBU og forskere fra Syddansk Universitet (SDU). Sidstnævnte har testet eleverne inden forløbet og efter forløbet.

Det er den afsluttende test, eleverne er i gang med, denne dag lige inden sommerferien, hvor avisen har fået lov til at kigge med. Eleverne begynder to og to at løbe imellem de opsatte kegler, og snart er hele klassen i bevægelse.

Da opvarmningen er slut, sætter Malte Nejst Larsen, der er post doc ved SDU selve testen i gang. Han skal blandt andet måle, hvor langt eleverne kan hoppe med samlede ben, og hvor længe de holder i en yo-yo-test, hvor de får kortere og kortere tid til at løbe imellem to kegler.

Resultaterne skal bruges som en del af et større forskningsprojekt, som 150 skoler over hele landet medvirker i i år.

- Vi laver målinger på deres fysiologiske sundhed, fordi det hænger sammen med risikoen for livsstilssygdomme senere i livet. Fodbold er en varieret træningsform, der påvirker hjerte-kredsløbssundheden samt muskel- og knoglesundheden, siger Malte Nejst Larsen og fortsætter:

- Det, vi måler på i rigtig stor skala, er deres fysiske sundhed, og om de lærer noget om sundhed. Derudover måler vi på trivsel. Deres baggrundsinformationer kan fortælle os noget om, hvem der får udbytte af det her projekt.

- Jeg er rigtig imponeret over, det engagement, eleverne har vist. De har gjort det her, og jeg har ikke set ene eneste sur mine. De har givet sig 100 procent. Vi har været oppe på boldbanerne i frostvejr, og der var store smil hele vejen rundt. Og det virker i det hele taget som om, det har haft en positiv virkning på klassen. Flere forældre har bemærket, at klassesammenholdet er blevet bedre. Jeg ved ikke, om det isoleret skyldes det her projekt, men det er i hvert fald faldet sammen med det. Det har givet dem en fællesskabsfølelse, siger Ole Kruhøffer Larsen.

Eleverne bekræfter, at forløbet med fodbold har været både sjovt og lærerigt.

- Jeg synes, det har været sjovt at prøve noget andet, for jeg går til tennis. Vi har både lært noget om fodbold og noget om, hvad der er sund og ikke. Jeg har ikke spillet særlig meget fodbold før og har ikke været god til det, men forløbet har været rigtig sjovt, og nu er jeg blevet bedre til det. Jeg spiller også derhjemme, fordi jeg synes, det er sjovt, siger Freja Emilie Stybe.

Lukas Cesilius Jørgensen har gået til fodbold i fire år, og han synes fodboldforløbet i skolen har været sjovt, fordi de har lavet en anden type øvelser end til almindelig fodboldtræning.

- Jeg har lært meget af det, også i forhold til hvor meget man skal bevæge sig. Jeg tror, at jeg er blevet bedre og klogere på fodbold i løbet af det her projekt.

De fortæller begge to, at de har fået mange ting at vide undervejs i forløbet, som de ikke vidste i forvejen. Blandt andet om rygning og sundhed. Og så har det styrket deres klassefællesskab.

- Vi piger har tidligere haft rigtig mange pigeskænderier. Nu er der ikke lige så mange, og vi er blevet bedre til at enes, siger Freja Emilie Stybe.