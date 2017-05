Den store kran var i brug, da de midlertidige boliger skulle på plads ved siden af Lillerødhallerne. Nu har byrådet besluttet at fjerne pavillonerne igen, fordi kommunen har overkapacitet - og i øvrigt har brug for pladsen til parkeringspladser ved hallen. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Flygtningeboliger rives ned igen

Allerød - 30. maj 2017 kl. 05:08 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune har flere midlertidige boliger end flygtninge til at bo i dem, og en hel del af boligerne står nu tomme. Derfor skal nogle af pavillonerne fjernes igen, og det er blevet besluttet at opsige pavillonerne på henholdsvis Vestvej 8 og Banevang 5 før tid. Planen er, at de skal tages ned frem mod årsskiftet, og dermed forsvinder 50 enkeltværelser og otte familieboliger.

Læs også: Kommune dropper flygtningeboliger

Et mindretal i byrådet frygter dog, at der kan blive brug for boligerne igen i nær fremtid, og mener derfor, det er for risikabelt at skille sig af med dem.

- Vi ser dumme ud, hvis tager de her boliger ned og så skal bygge dem op igen, siger John Køhler fra Lokallisten Allerød-Sjælsø, og Rasmus Keis Neerbeck fra Enhedslisten er enig med ham.

- Der er jo god fornuft i lige at have is i maven og se, hvad de kommende måneder bringer. Det ville være en fjollet situation pludselig at stå og mangle boliger, siger han.

Så galt mener flertallet dog ikke, det går.

- Jeg forstår bekymringen, for situationen er usikker. Men jeg synes dog alligevel, prognoserne er så gode, at det er rettidig omhu at tage boligerne på Vestvej og Banevang ned, siger Olav B. Christensen fra Venstre.

Når boligerne ved Lillerødhallerne på Banevang er taget ned, skal de parkeringspladser, der blev inddraget, etableres igen. Det forventes at koste omkring 150.000 kroner.

Og i alt er der givet en tillægsbevilling på 460.000 kroner til ombygning og reetablering i forbindelse med flygtningeboligerne.

Et mindretal bestående af Nye Borgerlige, SF, Radikale, Enhedslisten og John Køhler stemte imod forslaget om at nedlægge flygtningeboliger med følgende mindretalsudtalelse:

»Vi ønsker et bedre beslutningsgrundlag med beskrivelse af risikofaktorer og økonomiske konsekvenser ved en nedtagelse af boligerne«.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.