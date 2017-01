Flertal siger god for ventetid på plejehjem

»Der kan opleves ventetid, når der søges hjælp hos personalet hele døgnet og ikke blot aften, nat og weekend«. Sådan lyder det fremover i Allerød Kommunes kvalitetsstandarder for plejeboliger, der er en beskrivelse af serviceniveauet for borgere på plejecentrene.

I kvalitetsstandarderne er det også blevet tilføjet, at »hjælp i nattetimerne er begrænset til det mest nødvendige - idet flere og flere borgere har ønsker om at blive hjulpet i seng i nattetimerne, med en afledt effekt på bemandingen om natten og dermed økonomien«.

- Det, der foreslås her, er, at vi skal acceptere, at der kan opleves ventetid, når plejecenterbeboere søger hjælp hos personalet. Ikke kun om natten, men generelt. Så det her betyder helt reelt en risiko for våde bleer. Det er simpelthen for pinligt og uacceptabelt, sagde den socialdemokratiske gruppeformand Miki Dam Larsen, og det gav John Køhler fra Lokallisten Allerød-Sjælsø ham ret i.