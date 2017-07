Fin og festlig fernisering

- Det er altid en kæmpe fornøjelse at komme ned på biblioteket, for her sker en masse spændende ting. Og da jeg hørte om projekt Børnenes Litteratursti, syntes jeg også, at det lød virkelig spændende. At det så skulle ende ud i alt det her, havde jeg næsten ikke fantasi til at forestille mig, sagde han og fortsatte: