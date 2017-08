Festlig indvielse på Lillevang sfo

- Men selvom dét at gå på opdagelse er spændende, er det vigtigt, at børn kan søge trygheden i deres faste base. Det ved jeg, at personalet her i indskolingen på bedste vis har arbejdet for. Og målet er at få skabt en ny sfo med fokus på det gode børneliv og tryghed og dannelse i meningsfulde fællesskaber. For essensen af et godt børnehus er masser af omsorg og et miljø med trivsel som det bærende. Og det har vi her, sagde Jørgen Johansen, inden den røde snor blev klippet over.