Fællesskab på fire ben

Allerød - 04. juli 2017 kl. 05:49 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 100 børn og unge mellem syv og 18 år bruger en del af sommerferien på hesteryg som deltagere på Stutsborg Ridecenters ridelejre.

Ved siden af det store telt, hvor deltagerne spiser alle måltider, er en mad-bedstemor i gang med at fylde 10-15 store kander med saftevand på et rullebord. På ridebanen ved siden af rider et hold lejr-deltagere rundt under kyndig vejledning af et par af centerets undervisere. Resten af ridelejrens 56 deltager er på orienteringsløb i skoven.

En af deltagerne er 15-årige Nicoline Beuchert, som er rutineret ridelejr-deltager.

- Jeg begyndte herude til ridning, da jeg var seks år. Så jeg har snart redet i 10 år, og det her er min syvende ridelejr, siger hun og forklarer, hvad det er, der er så specielt ved ridelejrene på Stutsborg Ridecenter.

- Det er noget med, at alle er venner uanset alder. Min bedste veninde går i 7. klasse, og jeg har nogle andre veninder herude, som går i 3.g. Vi er allesammen interesserede i heste, så vi har noget at tale om og være fælles om. Og jeg tror, alle har det her ude som et frirum, hvor de kan puste ud og være sig selv og ikke skulle leve op til alle mulige standarder. Herude er man bare sig selv, siger Nicoline Beuchert, som er fra Birkerød.

Tess Mørck er underviser på Stutsborg Rideskole, hvor hun har været i 15 år. Samtlige år har hun været med til ridelejrene, som ikke kun børn og unge ser frem til, men også de voksne.

- På ridelejren får vi lært de unge og børnene rigtigt at kende, fordi vi har så meget tid sammen. I løbet af de fem dage, de er her, får de også mere intens træning, fordi vi har så god til og kan arbejde videre på den undervisning, de får til hverdag. Derudover er det også dejligt at se det sammenhold, de har. De store hjælper de små, de fletter hinandens hår og giver en krammer, hvis der er nogen, som har brug for det. Det giver følelsen af, at alle er velkomne, og det er dejligt, siger Tess Mørck.

