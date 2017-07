Fælles stuegang skal give mere sammenhæng

- Vores mål er at få en fælles behandlingsplan, og ikke mindst at dele viden på tværs af sektorer. Vi glæder os meget til samarbejdet, hvor vi inddrager borgeren og de pårørende i langt højere grad end tidligere. Vi håber, at vi på sigt kan udvide modellen, så der skabes mulighed for, at egen læge og pårørende kan deltage på stuegangen. Dette projekt giver os en mulighed for at styrke samarbejdet mellem kommune og hospital og dermed skabe gode og trygge forløb for borgerne, siger Jutta Haahr, der er leder af hjemmeplejen og de midlertidige pladser.