Et år med Selfies og sceneskift

For første gang i 36 år måtte borgerne undvære Lillerød Revyen. Det var ikke muligt at samle et hold af skuespillere og tekstforfattere til forestillingen, og derfor kom scenen i Centerhallen aldrig i brug til den traditionsrige behandling af emner fra såvel den nationale som den lokale verden. Men det betød heldigvis ikke nogen mangel på underholdning i Allerød og omegn i det år, der nu er ved at rinde ud. Også uden skuespillere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis i sin årskavalkade for 2016.