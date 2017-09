Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Allerød Kommune, oplyser Enhedslistens byrådsmedlem, Rasmus Keis Neerbek.

Send til din ven. X Artiklen: Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslisten har forladt budgetforhandlingerne

Allerød - 06. september 2017 kl. 11:36 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslisten er ude af budget '18 i Allerød Kommune. Det skriver Enhedslistens byrådsmedlem, Rasmus Keis Neerbek, i en pressemeddelelse til redaktionen.

Heri kalder han forhandlingsforløbet for »En fuldstændig gentagelse af sidste års budget.«

Han skriver:

»Økonomisk opbremsning med samlet sparekrav på 1,3 procent. Samtidig fastholdes byggeri af sportsanlæg, alt imens kommunens øvrige bygninger skriger på renovering.

Vi har vidt forskellige visioner for udviklingen i Allerød sammenlignet med de borgerlige partier, som pt. udgør budgetparterne. Fællesmængden i forhold til at indgå kompromis er ganske enkelt for lille. Det positive sammenlignet med sidste år er dog, at valget er nært forestående. En ny retning kræver et opgør med det nuværende borgerlige flertal.

Politiske ændringer kræver aktive protester. Vi kæmper sammen med progressive borgere som ønsker bedre service, med de ansatte som ønsker flere kollegaer, med alle der drømmer om et rødere og grønnere Allerød.«

I forvejen har SF meldt ud, at partiet helt boykotter forhandlingerne. Lige som Enhedslisten hæfter SF sig ved, at der mangler renovering, ifølge SF for over en kvart milliard på dagtilbud og skoler i Allerød.

I onsdagen udgave af Frederiksborg Amts Avis afslører SF's byrådsmedlem, Nikolaj Bührmann, at der er et ufravigeligt krav fra det smalle flertal bag tidligere budgetforlig - Konservative, Venstre, Blovstrødlisten og Alternativet - om at bruge 16 millioner kroner på to nye idrætsanlæg i form af et dryland og en tennishal. Og at det er det krav, der har fået SF til at indtage rollen som bænkevarmer, allerede inden budgetballet er gået i gang.