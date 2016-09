Endnu et tricktyveri i Nordsjælland

Kvinden havde være i Kvickly for at handle, og da hun kommer hjem til sin bolig på Fritz Hansensvej, sidder tre kvinder af udenlandsk udseende på en bænk udenfor. De følger efter kvinden ind i boligens opgang og går med ind i elevatoren.

Da hun kommer ind i sin lejlighed, opdager hun, at taskens lynlås er blevet åbnet og at kreditkortet, som tidligere lå i pungen, er væk. Den 83-årige kvinde går straks ned til banken for at spærre sin konto, men der er det allerede for sent. Der er blevet hævet 8.700 kr. med hendes kreditkort i en hæveautomat på M.D. Madsensvej.