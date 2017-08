Se billedserie Med den største af Sandholmsøerne i baggrunden bevæger gruppen sig videre ind på det militære område, der til daglig er lukket for offentligheden. Søndag inviterede Den Kongelige Livgarde og Allerød Kommune alle interesserede på en guidet tur. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En sjælden gåtur i unik natur

Allerød - 13. august 2017 kl. 21:30 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Biler triller ivrigt ind på Sandholmgårds gårdsplads, mens de, der har taget cyklen, stiller de to-hjulede op af husmuren. Hunde snuser nysgerrigt rundt, og et par poder bliver spændt fast på ryggen til den allerbedste udsigt.

Normalt er portene herind til låst, og der er ingen adgang for uvedkommende. Men søndag formiddag har Den Kongelige Livgarde i samarbejde med Allerød Kommune slået dørene op til Forsvarets militære øvelsesterræn, der strækker sig mellem Sandholmgård og Høveltegård og udgør et sammenhængende naturområde på 665 hektar.

Og det er et tilløbsstykke. Omkring 80 børn og voksne er troppet op for at gå med, og for at høre seniorsergent Henrik Munck fortælle undervejs.

Det er tredje gang, offentligheden inviteres på en guidet tur rundt i området, og oberst for Den Kongelige Livgarde Mads Rahbek byder velkommen.

- God morgen og velkommen til en vandretur med Livgarden. Og bare rolig, det bliver ikke en march. Vi har arrangeret en tur rundt i terrænnet, som både er et smukt naturområde og øvelsesområde for vores soldater, siger han, inden turens guide tager over.

Henrik Munck har haft sin daglige gang i området siden 1985 og kender stort set hver en kvadratcentimeter af øvelsesterrænnet.

- Det er et unikt naturområde her i Nordsjælland, hvor der ikke rigtigt er noget, der ligner. Både plante- og terrænmæssigt er det helt unikt, og det er vurderet som et centralt spredningsområde, hvorfra både dyr, planter og insekter trækker ud i området. Så hvis I bor i området, vil jeg tro, at I har mange forskellige fuglearter ude på foderbrættet i haven, siger han, inden selskabet begiver sig ned ad Ellebækvej af sted på turen.

