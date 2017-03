Elever søger væk fra Lillevang

14 forældrepar har altså, siden byrådet på sit januarmøde besluttede at fastholde de nuværende skoledistrikter, ønsket at flytte deres børn fra Lillevang skoledistrikt til Kratbjerg skoledistrikt. Fælles for ønskerne er, at alle forældre ønsker, at deres barn efter sommerferien skal begynde i 0. klasse på afdeling Engholm.