Den generelle trivsel blandt skoleleverne i Allerød er steget. Billedet stammer fra Ravnsholtskolen, hvor 30 elever netop har afsluttet et EU-projekt om glæde og inspiration til læring.

Elever er i trivsel - bygninger og rengøring har det skidt

Allerød - 28. juni 2017 kl. 06:06 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste trivselsundersøgelser i Allerød viser, at der generelt er et højt trivselsniveau blandt Allerød Kommunes folkeskoleelever. Undersøgelserne viser desuden, at der mange steder er en stigning i trivslen.

Stigningen ses blandt andet ved, at andelen af elever i mistrivsel, som er den laveste svarkategori, er faldet for næsten alle spørgsmål i undersøgelsen. Der er samtidig fremgang for den sociale trivsel på alle indikatorer. Og andelen af elever med ondt i maven, ondt i hovedet eller som frygter at blive drillet, er faldet generelt. Nogle steder er faldet betragteligt.

- Det er vigtigt, at vi som udvalg forholder os til en så vigtig undersøgelse som denne. Derfor glæder det mig, at det generelt går godt med trivslen i kommunens folkeskoler, siger Marie Kirk Andersen (K), der er medlem af Børn- og Skoleudvalget, og som havde ønsket undersøgelsen til behandling på udvalgets seneste møde.

Formand for Børn- og Skoleudvalget Miki Dam Larsen (S) har også opfanget nogle negative tendenser i trivselsundersøgelserne.

- På den mindre positive side viser undersøgelsen, at eleverne savner medbestemmelse, og det skal vi være opmærksomme på. Derfor er det afgørende, at vi i udvalget fortsat følger elevernes trivsel, hvilket i øvrigt er én af hjørnestenene i det fælles børne- og læringssyn i kommunen, siger han.

Derudover er bedømmelserne af skolebygningerne, rengøringen og læringsmiljøerne dårligere end sidste år og viser faktisk, at tilfredsheden er faldet markant.

- Jeg synes, bedømmelsen understreger, at der er noget at tage fat på her, siger han.

