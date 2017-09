- Vi svømmer i penge, siger Erik Lund. Foto: Carsten Lundager Foto: CARSTEN LUNDAGER

Det blev der sagt om budgettet

Allerød - 16. september 2017

Erik Lund, Konservative: - Økonomisk har vi ingen problemer. Vi svømmer i penge.

Lea Herdal, Alternativet: - Nogle morsomme sjæle vil måske kunne finde på at kalde det her budget for lokumsaftalen, fordi vi endelige får afsat penge til et toilet i bymidten.

Lone Hansen, Venstre: - Modsat de sidste to-tre år har det været en rigtig god proces. Forligene bliver bredere og bredere, og vi har haft rigtig gode forhandlinger. Jeg havde håbet at få hele byrådet bag budgettet.

John Jensen, Nye Borgerlige: - Det har virkelig været det bedste forløb i lang tid. Vi er kommet i dybden med mange ting, og budgettet viser borgmesterens vilje til at lave et bredt forlig. Jeg synes, det er politisk provokerende, at vi har partier, som har valgt valgkamp fremfor budgetforlig.

Lone Hansen, Venstre: - Jeg synes, det er et rigtig godt budget for Allerød, og vi er også glade for, at der nu er sat penge af til en daginstitution nummer to i Blovstrød. Det er også positivt, at vi bidrager til Byforum, så vores bymidte ikke sygner fuldstændig hen.

Erling Petersen, Blovstrødlisten: - Jeg er glad for, at Lynge har fået en ordning med ekstra busser til 20-minutters drift om morgenen. Og at Gladgården også er prioriteret og bliver ordnet.

John Køhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø: - Vejen til bedre service er ikke at spare på administration, men at skabe en struktur, der giver plads til varme hænder.

Jørgen Johansen, Konservative: De næste fire år investerer vi 200 millioner i bygninger. Det er måske ikke nok, men så er der fremadrettet en opgave, vi skal have løst.

Olav B. Christensen, Venstre: - Vi har et efterslæb på kernevelfærden. Derfor har det været vigtigt for os, at vi får rettet op på blandt andet plejehjem og daginstitutioner. Så længe vi har efterslæb, må vi lukke de huller, inden vi laver skattelettelser.

John Jensen, Nye Borgerlige: - Vi synes, der er væsentlige punkter i det her budget, der afspejler, at vi vil noget andet. Der er sket nogle ubehagelige ting. Nu er det tid til, at vi giver lidt tilbage, fordi der er overskud til det.

John Køhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø: - Udgangspunktet må være, hvad det er for en service, vi vil have. Så må vi indrette økonomistyringsprincipperne efter det. Vi er selv med til at bestemme rammerne.