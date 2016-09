Cykelværksted for flygtninge indstillet til initiativpris

- Det er en meget stor glæde og opmuntring, at vi er blevet indstillet til denne pris, hvor der er mulighed for at vinde 25.000 kroner. Det vil betyde rigtigt meget for vores fortsatte arbejde. Vi vil få mulighed for at anskaffe endnu flere brugte cykler og købe et større lager af nødvendige reservedele, dæk, slanger, kæder og cykellygter, fortæller Doris Christensen fra Menighedshuset på Aggebovej i den forbindelse.