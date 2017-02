Byrådet kan få ny lokalliste

- Vi må se på, hvem der stiller op, hvis det bliver til noget. Men vi har flere, der har givet udtryk for, at de gerne vil det. Vi har en god energi og gode ressourcer i forældreforeningen, som vil kunne støtte op om sådan et projekt, og derfor vil vi gerne facilitere det, hvis der er opbakning til det, siger hun.

Det er utilfredshed med forløbet af sammenlægningen af Lillerød Skole og Skovvangskolen til Lillevang Skole samt en masse ubesvarede spørgsmål i den forbindelse , der har fået forældrene op på barrikaderne. I slutningen af januar måned blev der arrangeret et debatmøde om skolestrukturen og -politikken i Allerød Kommune, og 14 byrådspolitikere stillede op for at svare på spørgsmål. Men heller ikke ved den lejlighed følte de utilfredse forældre, at der kom nogen svar på bordet.

- Det er vores fornemmelse, at det lige pludselig skal gå meget hurtigt. Vi vil gerne have svaret på analyserne af skoleområdet, inden man begynder at lave modeller og nye strukturer. Vi vil gerne have, at man prioriterer skoleområdet og laver en skolepolitik, Og det er politikerne, der skal gøre det. Skoleledelsen og -bestyrelsen driver skole for de midler, de har. Pilen peger tilbage på de politikere, der ikke har prioriteret området godt nok. De har skabt en meget svær situation for de to distriktsskoler i bymidten, især Lillevang, siger Kamilla Warberg.