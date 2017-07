Planen er at etablere et Byforum Allerød, når det gælder fremtiden for Allerød bymidte. Foto: Allan Nørregaard

Bymidten skal være alles mødested

Allerød - 03. juli 2017 kl. 06:27 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Handelsforening, Allerød Kommune, og Ejerforeningen i bymidten er hovedparterne i et fokuseret samarbejde om udvikling af en fælles strategi for mere liv i Allerød bymidte.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Alle parter arbejder for at virkeliggøre en plan, som skal skabe mere aktivitet i byens kultur- og handelsliv, siger formand for Allerød Handelsforening Lene Krogh i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi har for nylig afholdt en åben fredagsbar, hvor borgere kunne give deres besyv med. Og her kom der mange gode ideer som vi har taget til os og vil bruge I arbejdet med at gøre Allerød bymidte endnu mere attraktiv som opholdssted, og det vil vi gerne sige stor tak for.

Nogle af de ideer, som borgere og andre interessenter kom med var, at bymidten skal rumme aktiviteter, som indbyder til længere ophold i bymidten. Bud på disse aktiviteter er for eksempel flere motions- og legefaciliteter, cafeer og restauranter samt kulturaktiviteter for børn og voksne. Derudover blev selve indretningen af byrummet vendt, hvor flere ønskede en lille og hyggelig bymidte med naturlige mødesteder.

- Bymidten skal være et naturligt mødested for alle. Derfor skal vi huske at inddrage de mennesker, som skal bruge bymidten - nemlig borgere og de handlende. Jeg synes, vi fik nogle gode input til, hvad der mangler, hvad der godt må være mere af, siger formand for Ejerforeningen Johnny Lehmann og uddyber:

- Jeg håber, at vi med analysen bliver klogere på, hvilke nye sociale og kulturelle knudepunkter, vi skal etablere for at fremme byfællesskabet.

Ud over at have fokus på et rigt byliv med aktiviteter og menneskelige fællesskaber, samarbejder parterne også om en målrettet byplanlægning, som skal tiltrække nye borgere og investorer, og derved øge byens værdi for borgere, såvel som handlende gæster.

Målet er at etablere et Byforum Allerød, der kan danne ramme om udvikling af bymidten gennem et tæt samarbejde mellem fritids- og kulturlivet, kommunen, frivilligheden, handelslivet og bygningsejere. Samarbejdsparterne sigter efter at klippe snoren for et byforum i Allerød den 1. januar 2018.

Borgmester Jørgen Johansen (K) ser det som en forudsætning for at sikre liv i bymidten, at alle de involverede parter bidrager og tager sin del af opgaverne på sig.

- Der er uden tvivl brug for et tæt samarbejde mellem alle parter, og det er et byforum Allerød et godt bud på at skabe, siger borgmesteren og tilføjer:

- Borgerne er sidste ende er dem, der giver mere liv og vores fornemmeste opgave er at skabe rammerne, der giver borgene lyst til at tage til bymidten og til at komme igen.