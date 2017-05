Bus og bil stødte sammen

Passagerne i bilen klagede over smerter, og derfor valgte redningsmandskabet at skære taget af personbilen.

Ifølge vagtchef ved Nordsjællands Politi, Palle Jørgensen, slap passagerne i personbilen for skader. Men for en sikkerheds skyld blev de bragt på sygehuset for at blive tjekket for eventuel piskesmæld.