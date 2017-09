Måske bliver der luft til at tage på flere ture i kommunens daginstitutioner. I hvert fald er der i budgetforliget sat to millioner kroner af til bedre normeringer fra næste år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Budgetforlig med penge til børn og ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgetforlig med penge til børn og ældre

Allerød - 15. september 2017 kl. 10:33 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blandt andet to millioner kroner til bedre normering på plejecentrene og to millioner til flere pædagoger i daginstitutionerne i den budgetaftale, som 15 ud af byrådets 21 medlemmer torsdag aften indgik.

Det er Konservative, Venstre, Nye Borgerlige, Blovstrødlisten, Alternativet og Lokallisten Allerød-Sjælsø, der har skrevet under på aftalen for budget 2018. Og der var stor tilfredshed at spore, da aftalens vigtigste punkter blev fremlagt på et pressemøde fredag morgen. Ikke mindst med, at der er ekstra penge i posen til de trængte børne- og ældreområder.

- Konservative skal være de første til at indrømme, at de voldsomme besparelser, vi gennemførte sidste år på vores plejehjem, var en fejl. En fejl, som vi nu retter op på ved at bevilge to millioner kroner til bedre normeringer på vores plejehjem. Vores daginstitutioner skal også have et tiltrængt løft i normeringerne. Det er der behov for, sagde Konservatives gruppeformand Erik Lund.

Det kunne Venstres Lone Hansen tilslutte sig.

- Det var en fejl, at vi sparede to millioner på plejehjemmene sidste år. Derfor er jeg glad for, at der er to millioner til dem i budget 2018. Vi sender også et signal med de to millioner til daginstitutionerne. Der er blevet sparet meget de seneste år, og der er et ønske om at få en bedre normering i vores daginstitutioner, sagde hun.

Efter nogle år med hårde besparelser er der altså blevet penge at dele ud af i år. Det fik John Køhler til at bringe ordet valgbudget på banen.

- Jeg synes, det er et dejligt budget at være med i, for det er et valgbudget. Det er ikke et budget for Allerød, men for hvordan vi stemmeoptimerer. Ud fra en strategi om at blive genvalgt er det et rigtig flot budget, men der mangler ting i det. For eksempel har vi ikke gjort noget ved de penge, som vi har at drive skole for, sagde han.

For de andre var der dog ikke tale om et valgbudget, forklarede de. Og Erik Lund sagde følgende:

- Det er ikke et valgbudget, når vi budgetterer op til servicerammen. Det ville det være, hvis vi budgetterede over rammen. Det her har ikke noget med et valgbudget at gøre. Vi bruger de penge, vi må.

Med 15 medlemmer bag forliget, er der tale om det bredeste budgetforlig, som Jørgen Johansen har formået at banke sammen i sin tid som borgmester.

Læs meget mere om budgetforliget, hvor der også er penge til ny daginstitution og klub i Blovstrød, trafikpulje, Byforum og nyt toilet i bymidten, i Frederiksborg Amts Avis lørdag.