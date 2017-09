Budgetchok: SF deltager ikke i forhandlingerne

Nikolaj Bührmann og SF deltager ikke i årets budgetforhandlinger. Partiet kan ikke bakke op om investeringer i nye idrætsanlæg.

Allerød - 05. september 2017 kl. 10:34 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når byrådets medlemmer tirsdag aften indleder forhandlingerne om det kommende års budget, bliver det uden SF omkring bordet. Partiets forhandlingsdelegation, der består af byrådsmedlem Nikolaj Bührmann og byrådskandidat Anders Damm-Frydenberg har valgt slet ikke at indlede budgetforhandlingerne med de andre partier.

Det er et ufravigeligt krav fra det smalle flertal bag tidligere budgetforlig - Konservative, Venstre, Blovstrødlisten og Alternativet - om at bevilge 16 millioner kroner til nye idrætsanlæg, der har fået SF til at melde sig ud af forhandlingerne, inden de går i gang.

- Vi har i de sidste år oplevet beslutninger om skolesammenlægninger, nedskæringer i vores vuggestuer og børnehaver samt løbende forringelser for de ældre. På den baggrund kan vi ikke forsvare at skulle stemme for 16 millioner kroner til et dryland og en tennishal. Vi havde håbet på et velfærdsbudget, hvor der blev råd til flere hænder i vores daginstitutioner og i ældreplejen. Et budget hvor der kunne tilføres nogle penge til kommunens skoler, som har været udsat for urimelige strukturbeslutninger uden at generere økonomi i denne byrådsperiode. Men de borgerlige partier ville i en anden retning, siger Anders Damm-Frydenberg i den forbindelse.

- Vi ville gerne have været med i årets budget, for vi synes, der er mange ting, der kan prioriteres bedre i Allerød. Derfor har vi også spurgt ind til, om vi på nogen måde kan bidrage til forhandlingerne uden at acceptere disse to anlæg. Men indtil videre har borgmesteren ikke været til at hugge eller stikke i. Alle partier, der ønsker at deltage i budgetforhandlingerne skal på forhånd acceptere, at der i 2018 bruges 16 millioner kroner på yderligere idrætsinvesteringer, som er udgiftsdrivende. Vi har meddelt borgmesteren, at vi naturligvis står til rådighed, hvis de to elementer bliver taget ud af budgettet, siger Nikolaj Bührmann.