Budget med stort løft til Blovstrød

- I forhold til at skabe en bedre bymidte har toiletter været øverst på ønskesedlen i alle de borgerundersøgelser, vi har haft. Derfor må vi have den del på plads. Man skal så ikke tro, at vi dermed har løst hele problematikken omkring bymidten, men det her er noget, vi som byråd kan være med til at løse, hvorimod vi jo ikke kan sørge for, at der kommer en ny café, som mange også ønsker, siger Jørgen Johansen.