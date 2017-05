Borgmester om skyderi: Det er helt uacceptabelt

- Som borgmester vil jeg gøre mit for at vise, at Allerød er en tryg kommune at bo og færdes i - og det skal den fortsætte med at være. Derfor har jeg bedt politiet om at gå med på en tryghedsvandring, og jeg vil opfordre alle beboere i området og andre borgere i kommunen til at gå med, så vi sammen markerer, at det her er helt uacceptabelt, siger Jørgen Johansen til Frederiksborg Amts Avis og tilføjer, at han er helt tryg ved politiets håndtering af sagen.