Borgmester-kamp mod styrtregn

Vandskaden i Lyngehallen som følge af den kraftige regn i skybruddet forrige uge står ikke alene. Allerød Kommune har opgjort, at der er meldt om vandskader i 14 kommunale bygninger, men ikke nogen af nær samme omfang som den i Lyngehallens hal 1. Her vurderer Lynge-Uggeløse Idrætsforening, at der kan komme til at gå både to og tre måneder, inden aktiviteterne i hallen igen er oppe i fulde omdrejninger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.