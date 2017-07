Se billedserie Den nye Netto burde have drejet placeringen af indgangen en kvart omgang, så den vendte ud mod torvet og M.D. Madsensvej, lyder kritikken. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Centraliser kundestrømmen mod bymidten

Allerød - 29. juli 2017

Der optimisme i handelslivet, når det gælder kampen for at få fyldt de ekstraordinært mange tomme butikslokaler, der for tiden er at finde i Lillerøds bymidte, op igen. Også borgmester Jørgen Johansen (K) ser mange positive elementer. Og så vil han gerne styre butiksudviklingen, så man styrker handelen centralt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Hvis vi udbygger dagligvarer, skal det være i bymidten og ikke i periferien. Det er min egen personlige holdning. Vi skal prøve at centralisere kundestrømmen ned til, og selvfølgelig bevare hvad vi har. Vi skal centralisere og ikke sprede handelen. Det gælder både Lillerød Bymidte og Lynge, der skal vi heller ikke lede dagligvarer væk fra centret, siger Jørgen Johansen.

Som eksempel giver han, at nedlagde man Gladgården i Lynge, ville mange være interesseret i at lægge et supermarked der.

- Men i min verden ville det være tåbelig, det skal ligge på butikstorvet, siger borgmesteren.

Han glæder sig over, at Netto og apoteket udvidede, da de flyttede ind i den nybyggede bygning på torvet ved Allerød Station.

I handelslivet giver placeringen af Nettos indgang væk fra torvet og M.D. Madsensvej dog skår i glæden.

- Vi er glade for, at den ligger her. Men det var bedre, hvis åbningen vendte den rigtige vej, ud mod torvet, siger formand for Allerød Handelsforening Lene Krogh.

Andre har over for avisens udsendte kritiseret flytningen af Netto, fordi supermarkeder fungerer som kundemagnet, og den med en placering tæt på stationen ikke trækker kunder gennem M.D. Madsensvej.

Borgmesteren påpeger, at det er et frit marked, men siger:

- Netto er ikke en fuld dagligvarebutik, det er en supplementsbutik, det vil sige, når du kommer i Netto, skal du også handle andre steder. Vi vil gerne have, at den plads på den anden side er åben, for det er en god indgang, siger Jørgen Johansen, der mere ser Kvickly som en kundemagnet.

- Vi har Netto andre steder i kommunen også. Folk kommer på grund af Kvickly. Der er Rema 1000 i den ene ende og Fakta på anden side. De skal gerne trække folk til, og så skal vi have dem trukket ind i byen også. I bund og grund, om indgangen ligger på den ene eller den anden side, tror jeg ikke gør noget for, om folk kommer ned. Det, synes jeg, er underordnet, tilføjer borgmesteren.