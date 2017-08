Se billedserie Jørgen Johansen fremlagde sædvanen tro sit oplæg til budget for det kommende år. Forslaget er nu i høring frem til den 4. september. Billedet er fra budget-borgermødet i Centerhallen sidste år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgerne vil have kommunal velfærd

Allerød - 30. august 2017 kl. 22:26 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er først og fremmest kommunens serviceniveau samt evnen til at levere kernevelfærd, der optager borgerne i Allerød Kommune. Skulle man have været i tvivl om det før, blev det endnu engang lagt tydeligt frem, da der onsdag aften var borgermøde om budget 2018, og borgmesterens oplæg til dette blev lagt frem.

For mens borgmester Jørgen Johansen brugte lang tid på at tale om et »fælles budget i balance«, byggetekniske undersøgelser af kommunale bygninger samt anlægsprojekter på tegnebrættet, så var det kommunens service, borgerne ville høre noget om, da der blev mulighed for at stille spørgsmål. Ikke mindst på børneområdet.

- Jeg er bekymret for, om opprioriteringen af bygninger kommer til at ske på bekostning af normeringer? For jeg synes, det ser mega-presset ud for normeringen i både børnehave og vuggestue, lød det fra en forælder, der var mødt op til budgetborgermødet. Et møde der i parentes bemærket i sidste øjeblik blev flyttet fra Centerhallen til rådhusets kantine.

Borgmesteren indledte svaret med at forklare, at da denne byrådsperiode blev indledt, var der sat nul kroner af til vedligeholdelse.

- Det var resultatet af et valgbudget, sagde Jørgen Johansen og tilføjede i næste nu, at han selv havde været med til at vedtage det, så det var ikke for at skyde skylden på andre. Blot for at forklare behovet for i de sidste fire år at budgettere med vedligeholdelse.

- Og det er selvfølgelig rigtigt, at det sker på bekostning af andre ting. Men der er ikke lagt op til, at det bliver på bekostning af normeringer. Vores udgangspunkt er, at vi helst ikke vil serviceforringelser, sagde borgmesteren, der tidligere på aftenen havde betegnet netop serviceforringelserne som »et valg mellem pest eller kolera«.

Borgmesterens budgetoplæg kan ses i sin fulde længde på Allerød Kommunes hjemmeside. Samme sted kan man finde information om, hvordan man sender et høringssvar. Der er frist mandag den 4. september klokken 8 om morgenen.

Læs meget mere om budgetborgermødet i Frederiksborg Amts Avis torsdag.