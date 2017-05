Se billedserie Sidste år holdt Allerød også borgermøde om budgettet, hvor kommunaldirektør Morten Knudsen gav et overblik over kommunens økonomiske situation. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgermøde om budgettet

Allerød - 12. maj 2017

Borgere og interessenter på alle kommunens fagområder er mere end velkomne, når byrådet torsdag den 18. maj inviterer til dialogmøde i borgerportalen på rådhuset.

Og dialog skal forstås helt bogstaveligt, for i oplægget fra Allerød Kommune står der, at »mødet skal ses som en invitation til at komme med bidrag i processen og en mulighed for at

komme med bemærkninger til de forslag, byrådet arbejder med på tværs af hele kommunen«.

Mødet begynder klokken 19 med velkomst og præsentation af budgetprocessen samt de overordnede økonomiske. Den del står borgmester Jørgen Johansen (K) og kommunaldirektør Morten Knudsen for. Derefter følger en times dialog fordelt på fire emner, som borgerne kan byde ind på ved forskellige borde. Emnerne er: Økonomiudvalg / Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, Børn- og Skoleudvalg / Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget samt Teknik- og Planudvalget / Klima- og Miljøudvalget. Ved hvert bord bliver der talt om budget og besparelsesforslag. Der er mulighed for at skifte bord efter en halv times tid.

Baggrunden for det kommende års budget er, at kommunernes økonomi er under konstant pres, derfor ser man sig i Allerød Kommune nødsaget til hele tiden at finde de løsninger, der kan give den bedste kvalitet for færrest penge, lyder det i en pressemeddelelse.